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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27213

Полиция отчитались о выявленных в Воронеже самогонщиках

Полиция провела отработку территории поселка Воронеж Шосткинского района.

В рамках комплексной отработки пгт Воронеж Шосткинского района, участковые офицеры полиции посетили помещения 58-летней местной жительницы, в доме которой было найдено и изъято более 40 литров водки домашнего производства и самодельный аппарат для ее изготовления. В свое оправдание владелица призналась, что самогон «гнала» и хранила исключительно для собственных нужд. На женщину и троих её односельчан, которые также хранили дома самодельный алкоголь – всего 30 литорв, были составлены административные протоколы по ст. 176 КУоАП «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его выработки».

Еще двух местных жителей подвергли административной ответственности за ненадлежащее хранение гладкоствольного охотничьего оружия и несвоевременное ее переоформление.

«Кроме указанных правонарушений, сотрудники ювенальной превенции нашего отдела обнаружили двух мужчин, 38 и 30 лет, употребляли спиртные напитки в компании с несовершеннолетними, - рассказывает Сергей Дорошенко, начальник сектора превенции Шосткинского отдела полиции. - На них были составлены административные протоколы по ст. 180 КУоАП «Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения». Кроме того, полицейские обнаружили двух подростков, которые пили пиво в общественном месте и еще одного, который курил сигареты на остановке общественного транспорта. Они также были подвергнуты административной ответственности».

Сейчас правонарушителей ждет уплата административного штрафа, а правоохранители продолжают отработку, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Воронеж Отработка Превенция Самогон Шосткинский район

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