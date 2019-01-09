В Кролевце откроют мемориальную доску Алексею Гребенюку

В 11:00 на территории общеобразовательной школы I-III ступеней №2 им. Н. Лукаша в Кролевце состоится торжественное открытие мемориальной доски в память о Гребенюке Алексея Михайловича - выпускнике школы, герое, солдате, погибшем во время боевых действий в зоне АТО, защищая целостность нашего государства, сообщили в управлении образования Кролевецкого горсовета.
На «Кролевецком КХП» , входящем в структуру Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ), с 21 января работают две фасовочные линии....
16 января в 13:13 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании дровяного сарая по ул. Ивана Дударя в...
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