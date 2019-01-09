В Кролевце откроют мемориальную доску Алексею Гребенюку 28 января в кролевецкой школе № 2 откроют мемориальную доску герою АТО.

В 11:00 на территории общеобразовательной школы I-III ступеней №2 им. Н. Лукаша в Кролевце состоится торжественное открытие мемориальной доски в память о Гребенюке Алексея Михайловича - выпускнике школы, герое, солдате, погибшем во время боевых действий в зоне АТО, защищая целостность нашего государства, сообщили в управлении образования Кролевецкого горсовета.