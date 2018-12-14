В Сумах убийце собаки уменьшили срок Сумчанина Александра Сыча, который жестоко убил собаку на рынке «Химик» в 2017 году, приговорили к трем месяцам заключения.

Об этом сообщает на странице в Фейсбуке Сумское общество защиты животных.

«Убийцу собаки Мишки с Химика, Сыча Александра, приговорили к заключению сроком на 3 месяца, по статье 299 ч.1 – жестокое обращение с животными, без права апелляции.

Да, мало, но это прогресс для Украины в целом!

Хотим поблагодарить Сыпленко Александра Владимировича за юридический профессионализм и умение идти до победного!

Всем волонтерам, которые приходили на заседания и не пускали дело на самотёк, тоже спасибо!

Пусть каждый живодер знает, что кара за жестокие деяния — неизбежна!» - говорится в сообщении.

Напомним: первый приговор суда был три месяца ареста, после первой апелляции срок увеличили до 6 месяцев, теперь же снова 3 месяца…