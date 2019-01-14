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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:21392

За день на Сумщине произошло 5 аварий

Патрульная полиция Сумской области информирует о состоянии аварийности на территории обслуживания.

По состоянию на 17.00 на территории обслуживания патрульной полиции (город Сумы и два отрезка дорог национального значения Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области) произошло 5 ДТП (4 в Сумах и 1 на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава»), в которых 2 человека, среди которых 12-летний пешеход, получили телесные повреждения.

Патрульная полиция Сумщины обращается к водителям с просьбой быть чрезвычайно осторожными, добросовестно соблюдать Правила дорожного движения, внимательно следить за техническим состоянием транспортного средства, учитывать дорожные и погодные условия, не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров!

Не превышайте скорость, соблюдайте безопасного интервала и дистанции, избегайте рискованных маневров. С особой осторожностью двигайтесь на спусках и подъемах, путепроводах, приближаясь к пешеходным переходам, возле учебных заведений!

Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, призовите на помощь полицию или аварийные службы!

Право Дтп

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