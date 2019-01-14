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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:19646

Сегодня ночью в Сумах полгорода останется без воды

КП «Горводоканал» сообщает об остановке Токаревского водозабора.

Для проведения аварийно-ремонтных работ 23 января с 22:00 и до окончания работ будет остановлена работа Токаревской насосной станции. В связи с этим будет прекращена подача воды в дома жителей 9-го, 10-го, 12-го микрорайона, ул. Харьковская, СКД, Зеленко, Прокофьева, Замостянская, Мирошниченко и района Васильевки.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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