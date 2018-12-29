В Сумах на взятке поймали госаудитора На Сумщине сообщено о подозрении заместителю начальника отдела Госаудитслужбы, уличенному в получении взятки.

Прокуратурой Сумской области в среду, 23 января 2019 года, сообщено о подозрении заместителя начальника отдела Управления Северо-Восточного офиса Государственной аудиторской службы Украины в Сумской области. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напоминаем, что прокуратурой совместно с сотрудниками Управления СБ Украины в Сумской области и следователями Следственного Управления ГУ НП в Сумской области в конце прошлого года задокументирован факт вымогательства указанным служащим 3 тыс. грн и талонов на 80 л горючего от директора одного из предприятий после проведения ревизии за невключение в справку сведений о якобы выявленных нарушениях. Через некоторое время задокументирован факт получения указанным лицом 5500 грн.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.