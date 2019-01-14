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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:36231

Стартовала баскетбольная Лига Сум

23 января прошел первый матч Лиги Сум по баскетболу.

В этом году, после двухлетнего перерыва возобновились баскетбольные баталии в Сумах. Если раньше это была Лига Сумщины с участием команд из области, теперь пока только Сум. В турнире примут участие 6 команд, которые сыграют в два круга, а затем плей-офф.

В первой игре, которая прошла в ЭТ-корпусе СумГУ команда «СумДУ-2» принимала СумДУ-2 – «MixTeam» и уступила с неприличным счетом 27:102 (5:26, 6:18, 9:30, 7:28).

Следующий матч назначен на 31 января. В зале Областной ДЮСШ сыграют «ЭРА» и КДЮСШ № 1. Начало игры в 20.00.

Также в соревнованиях принимают участие «MEDINS» (команда мединститута СумГУ) и «СумДУ».

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