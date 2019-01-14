Спасатели помогают автомобилистам выбираться из снежных сугробов (видео) На Сумщине спасатели помогли четырем гражданам выбраться из снежного плена.

23 января в 19:35 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи. По предварительным данным, вблизи с. Виры Белопольского района из-за сугроба на дороге остановил свое движение легковой автомобиль ВАЗ 2107, в котором находилось четыре человека. Водитель и пассажиры машины не смогли самостоятельно освободить автомобиль, после чего обратились за помощью к спасателям.

На место вызова прибыло отделение дежурного караула 20-й Государственной пожарно-спасательной части. Автомобилем повышенной проходимости, автомобиль отбуксировали на безопасный участок пути.

К операции привлекались 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.