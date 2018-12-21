У сумских маршруток продолжают отпадать двери

«Сумские маршрутки. Скоро по 7 грн», - прокомментировала она.
Напомним: сумские частные перевозчики уже подали в исполком проекты решений о повышении стоимости проезда в маршрутках до 7 грн. Скорее всего, их рассмотрят уже в феврале.
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