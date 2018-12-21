Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57583

У сумских маршруток продолжают отпадать двери

Фото маршрутки с поврежденной дверью выставила на своей странице в Фейсбуке сумчанка Ольга Семенюта.

«Сумские маршрутки. Скоро по 7 грн», - прокомментировала она.

Напомним: сумские частные перевозчики уже подали в исполком проекты решений о повышении стоимости проезда в маршрутках до 7 грн. Скорее всего, их рассмотрят уже в феврале.

Общество Ведро с гайками Двери Маршрутки

По тематике

22.01.2019 14:35

Псевдоавтобусы будут возить сумчан еще минимум три года

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Заменить маршрутки на крупногабаритные автобусы на маршрутах 12, 7, 61, 10, 60 и 20»....

Маршрутки в Сумах рассыпаются? И так сойдет…
22.01.2019 12:54

Маршрутки в Сумах рассыпаются? И так сойдет…

Сумские чиновники дали отписку на петицию о рассыпающихся маршрутках....

15.01.2019 10:42

Проезд в сумских маршрутках пока не дорожает

Сегодня, 15 января, проходит заседание исполкома Сумского горсовета....

В Сумах маршрутки рассыпаются на ходу
04.01.2019 16:51

В Сумах маршрутки рассыпаются на ходу

Сумчане просят проверить техническое состояние всех маршруток в городе....

Очередной перевозчик отказался от убыточного маршрута в Сумах
21.12.2018 14:57

Очередной перевозчик отказался от убыточного маршрута в Сумах

ООО «СНД Автотранс» направило письмо городскому голове об отказе от перевозок по маршруту № 25 «Добровольная - Интернационалистов»....

view counter
view counter

Статьи

Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
Сегодня 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
Вчера 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
Вчера 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
Вчера 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.