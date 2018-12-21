У сумских маршруток продолжают отпадать двери Фото маршрутки с поврежденной дверью выставила на своей странице в Фейсбуке сумчанка Ольга Семенюта.

«Сумские маршрутки. Скоро по 7 грн», - прокомментировала она. Напомним: сумские частные перевозчики уже подали в исполком проекты решений о повышении стоимости проезда в маршрутках до 7 грн. Скорее всего, их рассмотрят уже в феврале.