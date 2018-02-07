За 2018 год на горячую линию Сумского рыбоохранного патруля поступило 94 обращения

В течение 2018 года на «горячую линию» Сумского рыбоохранного патруля поступило 94 обращения. Из них 20 обращений касались предоставления разъяснений и консультаций в телефонном режиме, по 31 обращению не подтвердились факты нарушения законодательства, по 43 - выявлены факты нарушения и составлен 81 протокол (по ч. 1 ст. 85 КУоАП - 2 шт., ч. 4 ст. 85 КУоАП - 43 шт., ч. 3 ст. 85 КУоАП - 14 шт. и ч. 1 ст. 88-1 КУоАП - 14 шт). Также оформлено восемь актов обнаружения бесхозного имущества.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству области, составили 39 984 грн. Изъято 64 ед. запрещенных орудий лова, а также ласты, маску для ныряния, ружье для подводной охоты и воздушный баллон с аквалангом.
«Знайте, чтобы проверить ваше сообщение на указанное место правонарушения выезжают инспекторы рыбоохранного патруля. Для того, чтобы рационально тратить человеческие и материальные ресурсы, дежурный обязательно спросит обратной номер телефона, на который могут позвонить инспекторы, чтобы скоординировать свои действия. Без обратной связи инспекторы не будут реагировать на сообщения. Просим отнестись к этому с пониманием. Ведь поступают звонки и от самих правонарушителей для того, чтобы отвлечь внимание инспекторов от места совершения правонарушения», - сообщили в ведомстве.
Сумской рыбоохранный патруль благодарит граждан за обращение на «горячую линию» по выявленным нарушениям правил рыболовства! Именно благодаря вашей неравнодушия, нам удается задерживать нарушителей на «горячем», изымать из воды сетки и другие запрещенные орудия лова.
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