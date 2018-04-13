В Сумах открыли офис «Центра исполнения решений» Сегодня, 24 января, заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко открыла в Сумах третий в Украине офис «Центра выполнения решений» в рамках экспериментального проекта, который распространяется на Днепропетровскую, Луганскую, Сумскую, Одесскую области и город Киев, пишет сайт Минюста Украины.

«Открытие таких офисов европейского образца является частью реформирования института исполнения решений. Сегодня мы открыли уже третий в Украине «Центр выполнения решений», где наши граждане смогут почувствовать качественно новый уровень оказания помощи в удобных условиях, без очередей и длительных ожиданий. Мы хотим сделать юстицию ближе к людям. Чтобы в такой непростой сфере, как исполнение судебных решений, люди получали положительные эмоции и эффективное решений тех вопросов, с которыми они обратились», - отметила Светлана Глущенко.

По ее словам, в «Центре выполнения решений» граждане смогут подавать документы о принудительном исполнении решений и другие документы исполнительного производства по принципу экстерриториальности в пределах соответствующей области, получить сведения из автоматизированной системы исполнительного производства, проверить документы на соответствие законодательству, получить информационную помощь и консультацию, быстро и правильно оформить документы, оплатить задолженность или авансовый взнос через терминал и т.п.

«Мы имеем перед собой конкретную цель - обеспечить гражданам удобный сервис в сфере принудительного исполнения судебных решений. И мы активно работаем в этом направлении. За последний месяц мы открыли три офиса и через неделю откроем еще один в Одессе. Надеемся, что такие центры будут пользоваться спросом у граждан, без бюрократии и повторных посещений смогут получить квалифицированную помощь», - подчеркнула Светлана Глущенко.

Адрес центра: ул. Петропавловскя, 75.