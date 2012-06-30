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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:29348

Умер глава Кролевецкого райсовета

На 51-ом году жизни покинул этот мир глава Кролевецкого районного совета Николай Викторович Авраменко.

Об этом сообщает Кролевецкий горсовет.

«Он уже стал частью истории Кролевецкого края, всегда любил, развивал и хотел светлого будущего для Кролеветчины и ее жителей.

Кролевецкий городской совет выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Николая Викторовича.

Этот Человек достоен самых светлых воспоминаний и теплых слов благодарности за все, что было сделано на благо развития и процветания родного края.

Вечная и светлая память! Вечный покой!», - говорится в сообщении.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям…

Общество Кролевецкий райсовет Николай Авраменко Утрата

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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