Умер глава Кролевецкого райсовета

Об этом сообщает Кролевецкий горсовет.
«Он уже стал частью истории Кролевецкого края, всегда любил, развивал и хотел светлого будущего для Кролеветчины и ее жителей.
Кролевецкий городской совет выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Николая Викторовича.
Этот Человек достоен самых светлых воспоминаний и теплых слов благодарности за все, что было сделано на благо развития и процветания родного края.
Вечная и светлая память! Вечный покой!», - говорится в сообщении.
«Данкор» присоединяется к соболезнованиям…
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