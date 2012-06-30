Умер глава Кролевецкого райсовета На 51-ом году жизни покинул этот мир глава Кролевецкого районного совета Николай Викторович Авраменко.

Об этом сообщает Кролевецкий горсовет.

«Он уже стал частью истории Кролевецкого края, всегда любил, развивал и хотел светлого будущего для Кролеветчины и ее жителей.

Кролевецкий городской совет выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам Николая Викторовича.

Этот Человек достоен самых светлых воспоминаний и теплых слов благодарности за все, что было сделано на благо развития и процветания родного края.

Вечная и светлая память! Вечный покой!», - говорится в сообщении.

«Данкор» присоединяется к соболезнованиям…