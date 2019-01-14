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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27237

В Ромнах 87-летняя бабушка утонула в колодце

23 января в 14.30 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в Ромнах на ул. 9 Мая в колодец упала пожилая женщина.

По указанному адресу немедленно были направлены спасатели. Прибыв на место вызова, ГСЧСники с помощью веревки и снаряжения подняли на поверхность женщину, которая была уже без признаков жизни.

Сейчас все обстоятельства гибели выясняют правоохранители.

Общество Колодец Несчастный случай Ромны

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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