В Ромнах 87-летняя бабушка утонула в колодце 23 января в 14.30 на пульт оперативного дежурного Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в Ромнах на ул. 9 Мая в колодец упала пожилая женщина.

По указанному адресу немедленно были направлены спасатели. Прибыв на место вызова, ГСЧСники с помощью веревки и снаряжения подняли на поверхность женщину, которая была уже без признаков жизни. Сейчас все обстоятельства гибели выясняют правоохранители.