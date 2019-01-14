В Ромнах 87-летняя бабушка утонула в колодце

По указанному адресу немедленно были направлены спасатели. Прибыв на место вызова, ГСЧСники с помощью веревки и снаряжения подняли на поверхность женщину, которая была уже без признаков жизни.
Сейчас все обстоятельства гибели выясняют правоохранители.
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