Сумские дорожники похвастались 56 снегоуборочными машинами, работавшими ночью

Дороги и улицы Сум от осадков очищали тракторы, подметальные машины, снегопогрузчики, грейдеры и др. Для посыпки скользких участков дорог и тротуаров использовали пескосмесь.
Сейчас работы по очистке улиц города от снега продолжаются.
«Работаем в усиленном режиме. Был сильный снегопад, ночью пытались максимально убрать снег, очищали и посыпали основные магистральные дороги, чтобы успеть до начала рабочего дня. Сейчас продолжаем эту работу, в течение дня также убирать в частном секторе», - отметил директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера.
Напомним, общее количество техники, которое может быть задействовано в уборке города в зимний период, составляет 74 единицы техники (с учетом техники для вывоза снега), пишет сайт мэрии.
Однако остановки и пешеходы переходы в некоторых частях остаются заваленными снегом.
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