За неделю на Сумщине семь человек заболели корью

Из них 20 взрослых и 8 детей, в том числе в течение последней недели - 7 (3 взрослых и 4 детей). Летальных исходов не зарегистрировано.
Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95-97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.)
В Сумской области по состоянию на 17.01.2019 г. заболело корью 21 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
В Сумской области с начала года, по состоянию на 3.01.2019 заболело корью 8 человек, из них все взрослые....
Качественные и эффективные вакцины, защищающие от кори, паротита и краснухи, имеются во всех кабинетах прививок в области, сообщают в областном...
В Сумской области по состоянию на 29 ноября 2018 года заболело корью 295 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....
В Сумской области по состоянию на 15 ноября заболело корью 287 человек (с учетом предыдущих диагнозов)....