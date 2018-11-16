За неделю на Сумщине семь человек заболели корью В Сумской области по состоянию на 24.01.2019 заболело корью 28 человек (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 20 взрослых и 8 детей, в том числе в течение последней недели - 7 (3 взрослых и 4 детей). Летальных исходов не зарегистрировано.

Надежное средство профилактики кори - иммунизация. Прививки против кори обеспечивает надежный иммунитет у 95-97% лиц, получивших прививки, а также предупреждает развитие тяжелых форм заболевания и осложнений (поражение органов дыхания, нервной системы, органов зрения, почек, печени и т.д.)