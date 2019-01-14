Роменские спасательницы приняли участие в мировом флешмобе Кто сказал, что у спасателя не может быть женского лица?

Девушки из Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины опровергают это ошибочное утверждение и участвуют во флешмобе в поддержку четырехлетней Эсми из Великобритании.

На днях сеть всколыхнул новый флешмоб, в котором принимают участие спасательницы со всего мира, чтобы поддержать четырехлетнюю Эсми из Великобритании.

По словам матери девочки, ее дочь заявила, что хотела бы быть мальчиком, чтобы стать пожарной. Об этом она написала в своем твиттере: https://twitter.com/hansummers/status/1086253878016913408