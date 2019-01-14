Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:58272

Роменские спасательницы приняли участие в мировом флешмобе

Кто сказал, что у спасателя не может быть женского лица?

Девушки из Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины опровергают это ошибочное утверждение и участвуют во флешмобе в поддержку четырехлетней Эсми из Великобритании.

На днях сеть всколыхнул новый флешмоб, в котором принимают участие спасательницы со всего мира, чтобы поддержать четырехлетнюю Эсми из Великобритании.

По словам матери девочки, ее дочь заявила, что хотела бы быть мальчиком, чтобы стать пожарной. Об этом она написала в своем твиттере: https://twitter.com/hansummers/status/1086253878016913408

Общество Спасатели

По тематике

Ночью спасатели вызволяли машину из сугроба
Сегодня 13:46

Ночью спасатели вызволяли машину из сугроба

Около 2:00 ночи на пульт оперативного дежурного Центра поступило сообщение о том, что на автодороге между населенными пунктами Ромны и...

Сегодня 11:29

В Ромнах спасатели помогли доставить инфарктника в больницу (видео)

23 января в 16:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в Ромнах в 4-м пер. Адмирала Лозовского из-за сложного...

Сегодня 10:47

Спасатели помогают автомобилистам выбираться из снежных сугробов (видео)

На Сумщине спасатели помогли четырем гражданам выбраться из снежного плена....

На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика (видео)
Вчера 14:54

На Сумщине спасатели оказали помощь водителю грузовика (видео)

22 января в 14:20 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости помощи....

Где в Сумах можно купаться на Крещение
18.01.2019 12:58

Где в Сумах можно купаться на Крещение

Спасатели назвали места, где в Сумах на Крещение можно купаться в проруби....

view counter
view counter

Статьи

Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
Сегодня 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
Вчера 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
Вчера 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
Вчера 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.