Ночью спасатели вызволяли машину из сугроба Около 2:00 ночи на пульт оперативного дежурного Центра поступило сообщение о том, что на автодороге между населенными пунктами Ромны и Перекрестовка вследствие значительных сугробов застряла легковая машина, в салоне которой находится ребенок.

На указанное место выехали дежурное спасательное отделение. Спасатели отбуксировали машину с опасного участка, а также в очередной раз напоминают водителям о последствиях игнорирования предупреждений синоптиков, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования.