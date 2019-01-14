Ночью спасатели вызволяли машину из сугроба

На указанное место выехали дежурное спасательное отделение. Спасатели отбуксировали машину с опасного участка, а также в очередной раз напоминают водителям о последствиях игнорирования предупреждений синоптиков, сообщает Межрегиональный центр быстрого реагирования.
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