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Блогер: Пиар-акция Вилкула в Запорожье закончилась под приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!»

Александр Вилкул идет на президентские выборы как сторонник Майдана.

Такое мнение высказал блогер Александр Скубченко на своей странице в «Фейсбуке» в связи с тем, что акция по выдвижению Вилкула закончилась приветствием «Слава Украине!» – «Героям слава!».

«Неприятно резануло, когда пиар-акция Вилкула в Запорожье закончилась под бандеровское приветствие «Слава Украине!» – «Героям слава!». Много раз писал, что сегодня в нашей политике есть политики майдана, оппозиция майдана к майдану и оппозиция против майдана. Эта акция в Запорожье показала, что Вилкул идет на выборы скорее как сторонник майдана. Как и другие предводители «революции», он стоит на сцене, радуясь «массовой поддержке» под лозунг майдана «Слава Украине!». Который еще недавно называл «бандеровским», – написал блогер.

По словам Скубченко, этот факт вполне объясняет, почему в списке санкций от России имена Вилкула и Новинского в одном ряду с такими политиками Майдана как Яценюк, Пашинский, Парубий и другие.

«Но даже подневольная массовка в Запорожье очень вяло отреагировала на эти лозунги со сцены. Потому что это не их лозунг и не их герои. И не находят подобные посылы отклика в том регионе. И тогда становится непонятно, что делают Вилкул и Новинский на Юго-Востоке?», – отметил он.

Блогер считает, что шансы Вилкула на победу в президентской гонке на уровне нуля – достаточно всего лишь посмотреть цифры любых соцопросов.

«И сложно их повысить в восточных регионах под подобные выкрики. Но если таким образом он хотел понравиться избирателю в западных регионах, то это тоже мимо. Там его рейтинг не поднять даже гречкой», – написал он.

Скубченко объяснил, что избиратели Юго-Востока в своей основной массе – против Майдана, который принес им войну, разруху и горе. Но, по его словам, несмотря на то, что восстановление разрушенного Донбасса и жилищные проблемы – это одна из главных проблем, по всем опросам, для пострадавших от войны, Вилкул ни слова не сказал, как и чем поможет Донбассу и вынужденным переселенцам.

Он задался вопросами – а как, собственно, Вилкул планирует добиться мира, с кем и о чем будет договариваться и будет ли хоть кто-то в Кремле вести разговор с человеком под персональными санкциями?

«С уровнем доверия избирателей в районе статпогрешности он добился лишь одного – раздела оппозиционного поля. А в чьих интересах этот раздел проводился – объяснять не требуется», – резюмировал блогер.

Напомним, согласно последним соцопросам, кандидат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, в опросе, проведенном в январе Институтом анализа и прогнозирования основатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко имеет 11,6% поддержки и занимает третью строчку. Рейтинг Александра Вилкула составляет 2%, и он не входит в топ-10 кандидатов в президенты.

Политика
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