Полицейские нашли и вернули ахтырчанину похищенный ноутбук Покусился на чужое имущество ранее судимый сосед потерпевшего, который пытался выручить за украденную технику немалую сумму.

В дежурную часть Ахтырского отдела полиции с заявлением о краже компьютерной техники обратилась 53-летняя жительница района. Она рассказала: из дома ее семьи похищен ноутбук сына.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности преступника полицейские получили оперативную информацию о молодом парне, которого свидетели видели с ноутбуком в руках. Юноша нес технику к автомобилю, стоявшему недалеко от дома заявительницы. По описанию внешности полицейские установили личность вора, - им оказался ранее судимый 20-летний сосед потерпевшего.

Правоохранители разыскали и опросили подозреваемого, а впоследствии у него дома нашли и похищенный ноутбук. Сам юноша рассказал, что знал, где соседи держат ключи от своего жилья, поэтому и воспользовался их отсутствием дома, чтобы потихоньку забрать из дома технику. Компьютер собирался продать.

Сейчас следователи предъявили парню подозрение по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция этой статьи предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.