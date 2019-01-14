Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02177

Сумчан запрошують на «Мистецькі середи»

У середу, 30 січня, в Розумному хабі відбудеться перша зустріч в рамках проекту «Мистецькі середи».

На сумчан чекає розмова про саморозвиток і творче мислення з Оленою Лузан.

Започатковуємо в Сумах Мистецькі середи! Чудові люди, цікаві історії та затишна атмосфера. Нам не вистачає лише тебе! Перший вечір ми проведемо в останню середу січня і поговоримо на тему творчого мислення, пишуть організатори.

Де знайти натхнення та сміливість, щоб створювати нове і не опустити руки після першої невдачі, де брати ідеї та як перетворювати їх на масштабні творчі проекти, з власного досвіду розповість Олена Лузан, психолог і організатор фестивалю «Кульбаба».

Сумчан чекають 30 січня о 19:00 у Розумному Хабі (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх).

Досуг Искусство Розумний хаб

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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