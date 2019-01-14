Сумчан запрошують на «Мистецькі середи»

На сумчан чекає розмова про саморозвиток і творче мислення з Оленою Лузан.
Започатковуємо в Сумах Мистецькі середи! Чудові люди, цікаві історії та затишна атмосфера. Нам не вистачає лише тебе! Перший вечір ми проведемо в останню середу січня і поговоримо на тему творчого мислення, пишуть організатори.
Де знайти натхнення та сміливість, щоб створювати нове і не опустити руки після першої невдачі, де брати ідеї та як перетворювати їх на масштабні творчі проекти, з власного досвіду розповість Олена Лузан, психолог і організатор фестивалю «Кульбаба».
Сумчан чекають 30 січня о 19:00 у Розумному Хабі (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх).
У неділю, 27 січня, в Розумному хабі пройде лекція «Антикульт: чому ми досі живемо радянськими міфами?»....
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