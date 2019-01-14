У Сумах започатковують «Мистецькі середи» У середу, 30 січня, в Розумному хабі відбудеться перша зустріч в рамках проекту «Мистецькі середи».

На сумчан чекає розмова про саморозвиток і творче мислення з Оленою Лузан.

Започатковуємо в Сумах Мистецькі середи! Чудові люди, цікаві історії та затишна атмосфера. Нам не вистачає лише тебе! Перший вечір ми проведемо в останню середу січня і поговоримо на тему творчого мислення, пишуть організатори.

Де знайти натхнення та сміливість, щоб створювати нове і не опустити руки після першої невдачі, де брати ідеї та як перетворювати їх на масштабні творчі проекти, з власного досвіду розповість Олена Лузан, психолог і організатор фестивалю «Кульбаба».

Сумчан чекають 30 січня о 19:00 у Розумному Хабі (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх).