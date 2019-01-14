Глуховская легкоатлетка покорила чемпионат Беларуси

В соревнованиях приняли участие 8 стран: Литва, Латвия, Эстония, Польша, Казахстан, Турция, Украина и Беларусь. Глуховчанка Екатерина Шведова приняла участие в трех видах соревнований: бег на 800 метров (I место), прыжки в высоту (I место) и толкание ядра (I место) в возрастной категории 75-79 лет. Чемпионка награждена медалями и сертификатами. В абсолютном первенстве в беге на 800 метров и прыжках в высоту нашей спортсменке не было равных, за победу она награждена памятными статуэтками.
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