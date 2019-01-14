Мошенники пополнили карманы за чужой счет почти на 30 тысяч

Как установили работник Кролевецкого отделения полиции, житель райцентра попал в классическую мошенническую ловушку «звонок из банка». Неизвестный собеседник предложил гражданину усиленную защиту его банковских карточек. И под этим предлогом выспросил все коды доступа к счетам мужчины. В результате доверчивый гражданин потерял 28 000 гривен сбережений.
По данному факту следственным отделением Кролевецкого ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), в рамках которого устанавливаются личность ловкача и его местонахождение.
Работники полиции предупреждают граждан: будьте внимательны, мошенники пользуются любыми способами, чтобы добраться до ваших сбережений. Не верьте в подобные телефонные разговоры, - ни один банковский работник не будет предлагать вам новые услуги или проводить финансовые операции в телефонном режиме. Максимум - вас пригласят в отделение того банка, где вы обслуживаетесь. Будьте осторожны, и вам не придется быть жертвой обманщиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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