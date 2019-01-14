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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:401

Мошенники пополнили карманы за чужой счет почти на 30 тысяч

Защита счетов, предложенная псевдобанкиром, стоила жителю Кролевца потери 28000 гривен.

Как установили работник Кролевецкого отделения полиции, житель райцентра попал в классическую мошенническую ловушку «звонок из банка». Неизвестный собеседник предложил гражданину усиленную защиту его банковских карточек. И под этим предлогом выспросил все коды доступа к счетам мужчины. В результате доверчивый гражданин потерял 28 000 гривен сбережений.

По данному факту следственным отделением Кролевецкого ОП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), в рамках которого устанавливаются личность ловкача и его местонахождение.

Работники полиции предупреждают граждан: будьте внимательны, мошенники пользуются любыми способами, чтобы добраться до ваших сбережений. Не верьте в подобные телефонные разговоры, - ни один банковский работник не будет предлагать вам новые услуги или проводить финансовые операции в телефонном режиме. Максимум - вас пригласят в отделение того банка, где вы обслуживаетесь. Будьте осторожны, и вам не придется быть жертвой обманщиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кролевец Мошенничество

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