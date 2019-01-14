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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Белополье будут судить ревнивца, который жестоко убил свою жену

23 января в Белопольский районный суд Сумской области поступило уголовное производство в отношении М., обвиняемого по части первой статьи 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).

В обвинительном акте указано, что между обвиняемым М. и его сожительницей Г. на почве ревности возникла семейная ссора, в ходе которой М. нанес в течение часа удары кулаками и ногами по лицу и телу сожительницы. Согласно заключению судмедэкспертизы потерпевшей было нанесено 184 удара по различным частям тела (по голове и лицу - 30 ударов, в шею - 3 удара, в грудную клетку - 30 ударов, в живот – 28, в участки таза - 13 ударов, в участки позвоночника - 8 ударов, в поясницу - 2 удара, по верхним конечностям - 60, по нижним - 10 ударов). После нанесенных ударов потерпевшая не могла передвигаться, звать на помощь, кричать, совершать сопротивление.

Санкция статьи УК Украины, по которой обвиняется М., предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В соответствии со статьей 31 УПК Украины уголовное производство в суде первой инстанции в отношении преступлений, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет, осуществляется коллегиально судом в составе трех судей. Поэтому автоматизированной программе «Д-3» дело распределено коллегии судей в составе: председательствующего судьи - Замченко А.А., судей - Терещенко А.И. и Свиргуненко Ю.М.

Подготовительное судебное производство по данному делу назначено на 13-00 ч 28 января.

Право Белополье Убийство

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