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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39711

Полиция Шостки обнаружила «тайник» с наркотиками

Тайник был оборудован в труднодоступном месте на балконе частной квартиры, - владелец жилья хранил в нем почти полкилограмма наркотического сырья.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 34-летнего жителя Шостки правоохранители обнаружили и изъяли более 400 граммов сухого измельченной вещества, похожего на марихуану.

«Свое «сокровище» мужчина хранил на балконе квартире, в труднодоступном месте, - комментирует Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - В своем прошлом он уже имел проблемы с законом по подобному поводу. По его словам, наркотики хранил для собственного потребления».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ», в рамках которого «находку» направили на экспертизу. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики Шостка

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