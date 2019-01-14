Полиция Шостки обнаружила «тайник» с наркотиками Тайник был оборудован в труднодоступном месте на балконе частной квартиры, - владелец жилья хранил в нем почти полкилограмма наркотического сырья.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 34-летнего жителя Шостки правоохранители обнаружили и изъяли более 400 граммов сухого измельченной вещества, похожего на марихуану.

«Свое «сокровище» мужчина хранил на балконе квартире, в труднодоступном месте, - комментирует Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - В своем прошлом он уже имел проблемы с законом по подобному поводу. По его словам, наркотики хранил для собственного потребления».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ», в рамках которого «находку» направили на экспертизу. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.