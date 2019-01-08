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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00199

Сумские копы помогают водителям выбраться из снежного плена (видео)

В связи с ухудшением погодных условий на территории Сумской области, для обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники управления патрульной полиции работают в усиленном режиме.

Инспекторы, в частности отдела безопасности дорожного движения, круглосуточно проводят обследование маршрутов патрулирования и, в случае возникновения осложнений в движении транспортных средств, координируют службы автомобильных дорог на устранение таких недостатков, расчистку дорог от снега и предупреждения заторов в движении.

Особое внимание стражи порядка обращают на взаимопомощь на дороге. Важно не оставаться в стороне от чужой беды, ведь завтра в таком положении может оказаться любой.

В сложных погодных условиях всем участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Патрульная полиция Сумской области призывает водителей: следите за техническим состоянием автомобиля, не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки, не пытайтесь делать резкие маневрирования на проезжей части, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.

Право Патрульная полиция Снегопад

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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