Сумские копы помогают водителям выбраться из снежного плена (видео) В связи с ухудшением погодных условий на территории Сумской области, для обеспечения безопасности дорожного движения, сотрудники управления патрульной полиции работают в усиленном режиме.

Инспекторы, в частности отдела безопасности дорожного движения, круглосуточно проводят обследование маршрутов патрулирования и, в случае возникновения осложнений в движении транспортных средств, координируют службы автомобильных дорог на устранение таких недостатков, расчистку дорог от снега и предупреждения заторов в движении.

Особое внимание стражи порядка обращают на взаимопомощь на дороге. Важно не оставаться в стороне от чужой беды, ведь завтра в таком положении может оказаться любой.

В сложных погодных условиях всем участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

Патрульная полиция Сумской области призывает водителей: следите за техническим состоянием автомобиля, не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки, не пытайтесь делать резкие маневрирования на проезжей части, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.