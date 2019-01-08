Сумские копы помогают водителям выбраться из снежного плена (видео)

Инспекторы, в частности отдела безопасности дорожного движения, круглосуточно проводят обследование маршрутов патрулирования и, в случае возникновения осложнений в движении транспортных средств, координируют службы автомобильных дорог на устранение таких недостатков, расчистку дорог от снега и предупреждения заторов в движении.
Особое внимание стражи порядка обращают на взаимопомощь на дороге. Важно не оставаться в стороне от чужой беды, ведь завтра в таком положении может оказаться любой.
В сложных погодных условиях всем участникам дорожного движения нужно быть особенно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
Патрульная полиция Сумской области призывает водителей: следите за техническим состоянием автомобиля, не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и правила парковки, не пытайтесь делать резкие маневрирования на проезжей части, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями.
По прогнозам Гидрометцентра, 24 января на территории Сумщины будет наблюдаться ухудшение погодных условий....
После полуночи 20 января на линию 102 поступило сообщение о том, что в одной из квартир многоэтажки на улице Нахимова...
Патрульные остановили водителя, который предоставил для проверки регистрационные документы на автомобиль с признаками подделки....
Сумские патрульные остановили водителя, который предоставил для проверки водительское удостоверение с признаками подделки....
Сейчас патрульные и работники роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) продолжают нести службу в усиленном варианте....