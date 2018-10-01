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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34455

В Сумах крыша остановки проваливается под весом снега

Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Андрей Васин.

«Евроостановки по-сумски с вентиляцией», - прокомментировал он фото остановки на ул. Прокофьева.

Общество Остановка Снег

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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