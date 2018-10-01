В Сумах крыша остановки проваливается под весом снега

«Евроостановки по-сумски с вентиляцией», - прокомментировал он фото остановки на ул. Прокофьева.
Неизвестные разбили стекло на остановке возле 3-й поликлиники на ул. Ильинской....
На всей территории Сумской области наблюдаются осадки в виде снега....
В течение 25 декабря оперативно-спасательная служба Сумской области оказывала помощь жителям и гостям области, которые из-за ухудшения погодных условий оказались...
На остановке «ул. Ковпака» коммунальный транспорт временно не будет останавливаться....
Городские власти хотят установить заборчик возле ТРЦ «Лавина», чтобы там не останавливались маршрутки....