В Сумах возле школы потоп (видео)

Видео выложил на своей странице в Фейсбуке сумчанин Сергей Алещенко.
«Опрос: что главное? Евродворы или сети?
Сумы, 23 школа, 14-13, 24 января», - написал сумчанин.
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