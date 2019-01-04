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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:53339

В Сумах на детский парк нет денег

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «парк Сказка».

«В детский парк «Сказка», в этом году особенно стыдно заходить с детьми. Начиная с оборванного кота и загаженных фекалиями открытых помещений крепостей. Власти города, наконец, следует обратить внимание на проблемы малолетних детей, для которых практически нигде в городе не создано соответствующих безопасных условий для отдыха в летний период», - писал еще летом прошлого года автор петиции Майфет Игорь Константинович.

С опозданием в несколько месяцев сегодня петиция получила ответ:

«Коммунальное предприятие «Сумыкоммунинвест» при поддержке Сумского городского совета содержит территорию детского парка «Сказка», которая составляет почти 12,0 га, в НАДЛЕЖАЩЕМ санитарном состоянии, а именно:

- уход за деревьями и кустами: посадка деревьев-саженцев и удаление аварийных деревьев, подрезание сухих веток;

- уход за партерными газонами и цветниками;

- содержание общественного туалета;

- вывоз веток и опавших листьев;

- содержание территории в летний период: кошения травы на газонах и склонах, подметание дорожек, чистка озер от мусора, чистка урн от мусора и другие работы.

КП «Сумікоммунинвест» ежегодно обращается в городской совет по поводу выделения средств на полную реконструкцию детского парка «Сказка», но средств, которые выделяет местный бюджет, недостаточно для приведения детского парка «Сказка» в соответствующий уровень.

Что касается каменных крепостей:

решением сессии Сумского городского совета в 2012 году каменные крепости были сданы в аренду сроком на 25 лет. Арендаторы на обращение коммунального предприятия по содержанию территории и помещений в надлежащем санитарном состоянии не реагируют. КП «Сумыкоммунинвест» делает все необходимое, чтобы закрыть доступ в помещения, но «уважаемые посетители» взламывают двери, собираются на самый верх крепостей, чтобы сфотографироваться и еще при этом они справляют свои естественные потребности.

Что касается оборванного кота:

каждый год в мае одежду Кота и тумбу приводятся в надлежащее состояние, а в июне - те же «уважаемые посетители» залезают на тумбу, которая под их весом разрушается, а одежда портится из-за погодных условий».

Общество Детский парк

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