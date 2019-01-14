Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04162

Сумчанам розкажуть про «Совок»

У неділю, 27 січня, в Розумному хабі пройде лекція «Антикульт: чому ми досі живемо радянськими міфами?».

Організовує лекцію Сумська платформа реформ, «Розумний хаб» та «Місто розумних»

Чому відголоски радянського минулого залишаються дуже актуальними для сьогодення? Чи був СРСР мирною державою? Чи брали радянські чиновники хабарі? Та якої якості була ковбаса за 2,20?

Розкажуть Дмитро Бєлобров та Григорий Пырлик – представники спільного проекту Громадське радіо та ГО Остання Адреса - Україна.

Вхід вільний, без попередньої реєстрації.

Захід відбудеться в рамках реалізації "Сумською платформою реформ" Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу  є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Де: Розумний хаб (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх).

Коли: 27 січня о 18.00.

Общество Лекция Розумний хаб Советский Союз

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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