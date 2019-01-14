Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34321

У Сумах сьогодні розвінчають культ Совка

У неділю, 27 січня, в Розумному хабі пройде лекція «Антикульт: чому ми досі живемо радянськими міфами?».

Організовує лекцію Сумська платформа реформ, «Розумний хаб» та «Місто розумних»

Чому відголоски радянського минулого залишаються дуже актуальними для сьогодення? Чи був СРСР мирною державою? Чи брали радянські чиновники хабарі? Та якої якості була ковбаса за 2,20?

Розкажуть Дмитро Бєлобров та Григорий Пырлик – представники спільного проекту Громадське радіо та ГО Остання Адреса - Україна.

Вхід вільний, без попередньої реєстрації.

Захід відбудеться в рамках реалізації "Сумською платформою реформ" Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу  є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Де: Розумний хаб (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх).

Коли: 27 січня о 18.00.

Общество Лекция Розумний хаб Советский Союз

По тематике

Сумчанам розкажуть про «Совок»
24.01.2019 15:04

Сумчанам розкажуть про «Совок»

У неділю, 27 січня, в Розумному хабі пройде лекція «Антикульт: чому ми досі живемо радянськими міфами?»....

Сумчан запрошують на «Мистецькі середи»
24.01.2019 13:02

Сумчан запрошують на «Мистецькі середи»

У середу, 30 січня, в Розумному хабі відбудеться перша зустріч в рамках проекту «Мистецькі середи»....

В Сумах пройдет встреча с альпинистами
24.01.2019 08:05

В Сумах пройдет встреча с альпинистами

Участники украинской экспедиции на вершину Гашербрум II сумчане Владимир Рошко и Дмитрий Романенко расскажут о своих странствиях, и как все...

В Сумах расскажут о легальном кайфе
18.01.2019 12:30

В Сумах расскажут о легальном кайфе

«Місто розумних» и «Агенти Волонтерства» приглашают сумчан на открытую лекцию «Волонтерство: легальный кайф»....

Сумчан приглашают на лекцию музыканта «ХЗВ»
16.01.2019 10:23

Сумчан приглашают на лекцию музыканта «ХЗВ»

«Время провокаций» - лекция Альберта Цукренко в Сумах....

view counter
view counter

Статьи

Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
24.01.2019 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
23.01.2019 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
23.01.2019 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
23.01.2019 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.