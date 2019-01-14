На Сумщине дали 4 года мошеннику-взяточнику На Сумщине к 4 годам лишения свободы приговорен мужчина за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.

Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении местного жителя, который путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу мошенническим путем завладел 10 тыс. грн.

«В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый в апреле 2017 года сообщил женщине, муж которой отбывает наказание, что может помочь в решении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного из исправительной колонии. Для этого обвиняемый согласился передать 10 тыс. грн должностным лицам учреждения исполнения наказаний. Сначала женщина передала злоумышленнику 8 тыс. грн, а потом еще 2 тыс. грн, после чего он был задержан правоохранителями», - рассказал руководитель Шосткинской местной прокуратуры Андрей Байдак.

По приговору Шосткинского горрайонного суда Сумской области от 22 января 2019 года обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 27 / ч. 1 ст. 369 (подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.