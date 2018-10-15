У границы на Сумщине задержали упакованный орехами «УАЗ» (видео) Сегодня, 24 января, пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Госпогранслужбы и Управления СБУ в Сумской области предотвратили попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления.

Информацию о возможном незаконном перемещении товаров через границу правоохранители получили заранее. Для ее реализации на направление возможного нарушения границы были высланы совместный пограничный наряд. Патрулируя местность, правоохранители заметили движение в сторону границы автомобиля «УАЗ», после чего сразу выдвинулись на перехват. Заметив пограничный наряд, водитель покинул автомобиль и обратился в бегство. При осмотре в салоне транспортного средства обнаружено ящики, заполненные орехами. Этот товар злоумышленник пытался незаконно переместить в Россию.

Автомобиль и груз переданы компетентным органам. Продолжаются мероприятия по поиску водителя и подсчета количества товара, сообщает госпогранслужба Украины.