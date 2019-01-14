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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0259

Из-за порыв возле школы без воды еще 10 многоэтажек

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды из-за порыва.

В 15:20 для устранения порыва водопровода на ул. Интернационалистов, 15 прекращена подача воды в дома:

- № 15, 17, 23, 25 по ул. Интернационалистов;

- № 24, 26, 30, 32 по пр. Михаила Лушпы;

- № 33, 33/1, 35 по ул. Ивана Сирко.

После завершения работ подача воды будет восстановлена.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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