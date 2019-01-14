Из-за порыв возле школы без воды еще 10 многоэтажек

В 15:20 для устранения порыва водопровода на ул. Интернационалистов, 15 прекращена подача воды в дома:
- № 15, 17, 23, 25 по ул. Интернационалистов;
- № 24, 26, 30, 32 по пр. Михаила Лушпы;
- № 33, 33/1, 35 по ул. Ивана Сирко.
После завершения работ подача воды будет восстановлена.
КП «Горводоканал» сообщает об остановке Токаревского водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает об остановке Токаревского водозабора....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 22 января....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 18 января....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды 17 января....