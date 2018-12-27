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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4171

Из-за перевода предприятий облсовета из города мэр Сум пожаловался в Ассоциацию городов Украины

Сегодня состоялась очередная встреча членов Сумского регионального отделения Ассоциации городов Украины.

В заседании приняли участие глава Сумского РО АГУ, Сумской городской голова Александр Лысенко, исполнительный директор РО АГУ Владимир Дериземля, городские головы и главы территориальных громад, пишет сайт мэрии.

На рассмотрение членов регионального отделения Ассоциации было вынесено пять вопросов повестки дня. В частности, вопрос «Об обращении в Верховную Раду Украины и Ассоциацию городов Украины относительно недопущения целенаправленного и системного разрушения финансовой основы города Сумы». Речь идет о перерегистрации 41 предприятия областного совета за пределы города, в связи с чем городской бюджет теряет примерно 74 млн гривен.

«Нам придется пересматривать ряд городских социальных программ, сокращать их. При перерегистрации заведений городской совет будет вынуждена внести изменения в доходную и расходную части городского бюджета. Поэтому объем расходов будет уменьшен на 15%, которые предварительно предусматривали на обеспечение жизнедеятельности города, развитие объектов инфраструктуры, предоставление установленных городским советом социальных гарантий для малообеспеченных слоев населения, в том числе на реализацию программы по приобретению жилья участникам АТО », - отметил Александр Лысенко.

По его словам, на предыдущее обращение депутатов городского совета, до сегодняшнего дня никакой реакции от руководства государства или правоохранительных органов так и не последовало.

Члены правления обсудили проблемный вопрос. По результатам рассмотрения Александру Лысенко поручили направить обращение о недопущении патовой ситуации главе Верховной Рады Украины Андрею Парубию и исполнительному директору Ассоциации городов Украины Александру Слобожану.

Также Владимир Дериземля внес предложение, которое поддержали единогласно, поднять этот вопрос на заседании правления Ассоциации городов Украины, который состоится 4 февраля в Киеве.

«С точки зрения здравого смысла невозможно объяснить причину одновременного изменения местонахождения многочисленных юридических лиц, осуществляющих свою деятельность в Сумах с момента их создания, кроме намерения целенаправленного и системного разрушения финансовой основы местного самоуправления в нашем городе», - отметил Александр Лысенко.

Экономика Ассоциация городов Украины Перевод предприятий

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