В Сумах лифтовики повесили нечитабельные правила пользования подъемниками В лифтах дома, где живет экс-мэр Сум Геннадий Минаев, лифтовая организация «Рембуд» вывесила правила пользования лифтами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам бывший градоначальник.

«В лифтах моего дома обслуживающая организация [ ПРБП «Рембуд» ] вывесила правила пользования оными девайсами.

Валентин Григорьевич, Вам не стыдно?!

Совершенно нечитаемое качество «листовки», как говорится «ризограф на издыхании при острой тонерно-барабанной недостаточности». Это, во-первых.

Второе. Разве нельзя было сделать это в цвете и заламинировать или на самоклеющейся пленке распечатать? Ведь это же сущие копейки в сравнении с вашими-то финансовыми ЖКХ-оборотами!

Мда, уж... Мрак, жуть. Эту страну не изменить...

И в стиле украинских сайтов добавлю рубрику «Как известно, ранее сообщалось».

Как известно, ранее сообщалось, что в начале 2019 года в Сумах Александр Лысенко, Владимир Войтенко, Александр Журба, Григорий Яременко, Евгений Скоробагатский, Александр Сыса и вся их криминальная секта, разворовав бюджетные средства на ремонтах лифтах, убили в одном из них двухмесячного младенца», - написал Г.Минаев.

Судя по фото, предыдущие правила были наклеены еще в ХХ веке.