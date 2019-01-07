Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48501

В Сумах лифтовики повесили нечитабельные правила пользования подъемниками

В лифтах дома, где живет экс-мэр Сум Геннадий Минаев, лифтовая организация «Рембуд» вывесила правила пользования лифтами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам бывший градоначальник.

«В лифтах моего дома обслуживающая организация [ ПРБП «Рембуд» ] вывесила правила пользования оными девайсами.

Валентин Григорьевич, Вам не стыдно?!

Совершенно нечитаемое качество «листовки», как говорится «ризограф на издыхании при острой тонерно-барабанной недостаточности». Это, во-первых.

Второе. Разве нельзя было сделать это в цвете и заламинировать или на самоклеющейся пленке распечатать? Ведь это же сущие копейки в сравнении с вашими-то финансовыми ЖКХ-оборотами!

Мда, уж... Мрак, жуть. Эту страну не изменить... Sad

И в стиле украинских сайтов добавлю рубрику «Как известно, ранее сообщалось».

Как известно, ранее сообщалось, что в начале 2019 года в Сумах Александр Лысенко, Владимир Войтенко, Александр Журба, Григорий Яременко, Евгений Скоробагатский, Александр Сыса и вся их криминальная секта, разворовав бюджетные средства на ремонтах лифтах, убили в одном из них двухмесячного младенца», - написал Г.Минаев.

Судя по фото, предыдущие правила были наклеены еще в ХХ веке.

Общество Геннадий Минаев Лифты Рембуд

По тематике

Из-за нарушений у «Горсумылифта» отозвали лицензию
22.01.2019 17:19

Из-за нарушений у «Горсумылифта» отозвали лицензию

В связи со смертью младенца в лифте управлением Гоструда в Сумской области проведены внеплановые проверки....

Исполком поддержал петицию экс-мэра Сум
15.01.2019 13:43

Исполком поддержал петицию экс-мэра Сум

Сегодня, 15 января, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали петицию экс-мэра Сум Геннадия Минаева «Сохраним зеленую зону на Театральной площади»....

08.01.2019 12:38

За час в Сумах остановились 4 лифта?

Одной из главных тем аппаратного совещания при главе облгосадминистрации этот раз была неисправность лифтов в Сумах, в результате чего погиб...

Городские власти: на сегодня в Сумах не работает 79 лифтов
08.01.2019 08:39

Городские власти: на сегодня в Сумах не работает 79 лифтов

При этом у 113 лифтов закончился граничный срок эксплуатации....

Управление гоструда: в Сумах всего 364 безопасных лифта
07.01.2019 13:52

Управление гоструда: в Сумах всего 364 безопасных лифта

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание граждан на то, что лифты, установленные в многоэтажных домах, могут эксплуатироваться только при...

Новости

В краеведческий музей передали старинные британские монеты
Сегодня 17:59
В Белополье будут судить ревнивца, который жестоко убил свою жену
Сегодня 17:50
На "Заводе Кобзаренко" произошел взрыв: есть пострадавшие
Сегодня 17:36
Сумские биатлонистки провалили спринт на кубке мира
Сегодня 17:35
Работнице «Укрпочты», которая присваивала субсидии односельчан, дали 3 года условно
Сегодня 17:24
В школах Шостки ввели карантин
Сегодня 17:15
Сумские копы помогают водителям выбраться из снежного плена (видео)
Сегодня 17:00
В Сумах лифтовики повесили нечитабельные правила пользования подъемниками
Сегодня 16:48
Из-за перевода предприятий облсовета из города мэр Сум пожаловался в Ассоциацию городов Украины
Сегодня 16:41
Из-за порыв возле школы без воды еще 10 многоэтажек
Сегодня 16:02
Мошенники пополнили карманы за чужой счет почти на 30 тысяч
Сегодня 15:40
У границы на Сумщине задержали упакованный орехами «УАЗ» (видео)
Сегодня 15:18
view counter
view counter

Статьи

Добрая половина «ХЗВ» выступила в Сумах с бла-бла-бла…
Сегодня 16:23
Монетизация без монет: чего ждать субсидиантам
Вчера 14:00
Как справедливо распределить 130 миллиардов социальной поддержки: в Минсоцполитики назвали три составляющих
Вчера 12:55
Киевский дизайнер нарисовал транспортную схему для Сум
Вчера 11:43
Александр Соколов: «Удел Швондеров – горланить песни, а не писать законы» ®
22.01.2019 18:59
Київські роботи сумського художника: виставка «Полотно Вода Олія»
22.01.2019 17:06
Впервые в Сумах выставка черепах со всего мира
21.01.2019 16:17
Сергій Каплін у Сумах: Сумщина стане українським Кувейтом, а Україна побудує шведську соціальну модель
17.01.2019 11:38
Сумчане смогут получать субсидию в денежной форме
16.01.2019 16:39
Земля и люди: прокуратура против землевладельца
16.01.2019 16:23
Как в Сумах обучают социальному предпринимательству ветеранов АТО
15.01.2019 17:10
Літо взимку: у Сумах проходить виставка кращих робіт головного ленд-арт фестивалю країни
14.01.2019 16:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
«Зеленая книга» Питер Фаррелли (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:45 17:15
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
«Начни сначала» Питер Сигал (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:45 14:50 18:10 20:15
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
«Предчувствие » Дженсен Ноен (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 19:45 22:40
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
«Исчезновение» Кристоффер Нюхольм (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:15 21:30
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
«Астрал: Новое измерение» Крис Мул (Великобритания, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:20 23:40
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
«Крид 2» Стивен Кейпл мл. (США, 2018)
Кино Дружба
16-20 - 65 грн.
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
«Семья по-быстрому» Шон Андерс (США, 2018)
Кино Космос
11:40 — 45 грн. 18:00 — 55 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.