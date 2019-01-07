В Сумах лифтовики повесили нечитабельные правила пользования подъемниками

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сам бывший градоначальник.
«В лифтах моего дома обслуживающая организация [ ПРБП «Рембуд» ] вывесила правила пользования оными девайсами.
Валентин Григорьевич, Вам не стыдно?!
Совершенно нечитаемое качество «листовки», как говорится «ризограф на издыхании при острой тонерно-барабанной недостаточности». Это, во-первых.
Второе. Разве нельзя было сделать это в цвете и заламинировать или на самоклеющейся пленке распечатать? Ведь это же сущие копейки в сравнении с вашими-то финансовыми ЖКХ-оборотами!
Мда, уж... Мрак, жуть. Эту страну не изменить...
И в стиле украинских сайтов добавлю рубрику «Как известно, ранее сообщалось».
Как известно, ранее сообщалось, что в начале 2019 года в Сумах Александр Лысенко, Владимир Войтенко, Александр Журба, Григорий Яременко, Евгений Скоробагатский, Александр Сыса и вся их криминальная секта, разворовав бюджетные средства на ремонтах лифтах, убили в одном из них двухмесячного младенца», - написал Г.Минаев.
Судя по фото, предыдущие правила были наклеены еще в ХХ веке.
В связи со смертью младенца в лифте управлением Гоструда в Сумской области проведены внеплановые проверки....
Сегодня, 15 января, на заседании исполкома Сумского горсовета рассматривали петицию экс-мэра Сум Геннадия Минаева «Сохраним зеленую зону на Театральной площади»....
Одной из главных тем аппаратного совещания при главе облгосадминистрации этот раз была неисправность лифтов в Сумах, в результате чего погиб...
При этом у 113 лифтов закончился граничный срок эксплуатации....
Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание граждан на то, что лифты, установленные в многоэтажных домах, могут эксплуатироваться только при...