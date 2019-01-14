В школах Шостки ввели карантин 24 января состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Комиссия приняла решение о начале карантина в школах города с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ. Карантин в городских школах продлится с 28 января по 1 февраля включительно, сообщает Шосткинский городской совет.