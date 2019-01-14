В школах Шостки ввели карантин

Комиссия приняла решение о начале карантина в школах города с целью предотвращения распространения гриппа и других ОРВИ. Карантин в городских школах продлится с 28 января по 1 февраля включительно, сообщает Шосткинский городской совет.
С 30 января по 1 февраля в Шостке состоится чемпионат Украины по индорхоккею среди юношей 2003-04 г.р....
У жителя Шосткинского района оперативники изъяли зимний «запас» конопли....
Грипп стал причиной двусторонней пневмонии, которую диагностировали у жительницы другого района....
Казенное предприятие "Шосткинский казенный завод "Импульс" 8 января заключило шесть соглашений с ООО "Варитек" на закупку станков на общую сумму...
11-13 января в Шостке на стадионе «Свема» состоялся открытый чемпионат области по шорт-треку....