Сумские биатлонистки провалили спринт на кубке мира Сегодня, 24 января в итальянской Антерсельве женским спринтом стартовал шестой этап кубка мира по биатлону.

Первый ориентир на финише установила стремительная чешская юниорка Маркета Давидова. И какой ориентир! Два чистых огневых рубежа и довольно высокий темп - и на финише "чешскую ракету" не смогли опередить ни лидер Кубка мира Доротея Вирер, ни вернувшаяся в борьбу за победы Кайса Макаряйнен! Ни итальянке, ни финке так и не удалось компенсировать ногами одну неточность на рубежах, хотя Кайса остановилась от цели всего в двух секундах, пишет biathlon.sumy.ua.

Впрочем, впереди еще было немало сильных претенденток. Но что это? Виттоцци, Кузьмина, Олсбю, Эберг, Херрманн, и все остальные "топы" мирового биатлона ошибались и не могли добраться до результата Давидовой! С каждой следующей финиширующей Маркета все ярче светилась от счастья в финишном городке!

Но праздновать победу было рано - оставался один туз в колоде, который вполне способен был стать козырным. Лучшая биатлонистка в нынешней сборной Германии Лаура Дальмайер была заявлена тренерами команды в последнюю стартовую группу и при жеребьевке получила последний стартовый номер! Была ли такая заявка следствием плохого самочувствия немки, или это был расчет на движение по графику всех соперниц, ведь трасса в Антхольце обычно одинакова для всех стартовых номеров. Но в итоге зрители получили идеальный сюжет для полноценного триллера!

Первый рубеж Лаура прошла чисто, и хотя была не первой, но относительно времени Маркеты Давидовой, оказалась быстрее на 10 секунд. Вторую стрельбу Дальмайер провела более аккуратно, размеренно, выцеливая каждый выстрел. Но на выходе со стадиона все равно опережала время чешки на восемь секунд!

Будь немка в идеальной форме, вопрос о победителе гонки следовало снимать, как бессмысленный. Но Лаура никак не может преодолеть последствия еще декабрьской болезни, и в этом сезоне очень тяжело набирает форму. Вот и сегодня уже на середине заключительного круга интрига стала только нарастать. Через километр после стрельбища Дальмайер шла всего с двухсекундным опережением графика Давидовой! Еще через километр - равенство!

В этот момент к трибунам стадиона можно было подключать мини-электростанцию - напряжение там зашкаливало! И вот выход на финишную прямую для Дальмайер. Секунды уплывали с неумолимой для немки периодичностью. Тяжелые движения Лауры приближали ее к финишной черте, но... отдаляли от победы! В итоге ей не хватило четырех секунд до Маркеты, и при этом Германия сегодня вообще осталась без подиума! Потому что в этот минимальный интервал сумели уместиться также Кайса Макаряйнен и Марте Олсбю Ройселанд!

Только после этого трибуны, заполненные преимущественно немецкими болельщиками, разочарованно выдохнули, а сама Дальмайер осталась обессилено лежать на снегу в финишном створе. Подняться Лаура смогла лишь при помощи тренеров команды, поспешивших на помощь лидеру своей команды. Ну а в стане сборной Чехии в этот момент царило ликование! Отметившая три недели назад 22-летие Маркета Давидова выигрывает свою первую гонку Кубка мира!

Увы, в очередной раз приходится констатировать, что украинские девушки остановились очень далеко от призовых мест. Лишь уроженке Сум Анастасии Меркушиной удалось за счет стрельбы с одним промахом войти в зачетную зону. Причем надо отметить бойцовский дух Насти и стремление показать максимальный результат - на последнем круге она отчаянно боролась за каждую секунду и сумела с 41-го места после стрельбы стоя подняться на итоговое 35-е.

Кроме Меркушиной, право стартовать в гонке преследования заработала еще сумчанка Валя Семеренко, которая финишировала 60-й с тем же одним промахом. Ее сестра Вита, трижды отправлявшаяся на штрафной круг, а также сумчанка Юлия Журавок, промахнувшаяся дважды, заняли места на границе восьмого и девятого десятков. А Елена Пидгрушная, все еще восстанавливающаяся после болезни, заработав два круга штрафа в стойке, сошла с дистанции: для Лены этот старт был попыткой проверить свое состояние, но попытка оказалась неудачной.

Два лидера общего зачета, помимо борьбы непосредственно в гонке, вели соперничество за право обладания желтым бибом. Лиза Виттоцци снова оказалась выше Доротеи Вирер - пятое место на финише против восьмого, и теперь разрыв между двумя итальянками сократился до 12-ти баллов! Лучшая из украинок Елена Пидгрушная пока замыкает топ-30, но после гонки преследования гарантированно окажется за ее пределами.

В Кубке наций лидерство команды Франции не вызывает сомнений - перевес над россиянками достиг 188 очков. Украине и здесь, увы, похвастать нечем: после этапа в Антхольце наша команда опустилась на девятую позицию, пропустив вперед команду Чехии.

Завтра в борьбу вступают мужчины, которые также выйдут на дистанцию спринта.

Спринт. Женщины

1. Маркета Давидова (0+0) 21:40,7

2. Кайса Макаряйнен (0+1) +1,7

3. Марте Олсбю Ройселанд (1+0) +3,5

...

35. Анастасия Меркушина (1+0) +1:27,6

60. Валя Семеренко (1+0) +2:23,7

78. Вита Семеренко (1+2) +2:48,5

82. Юлия Журавок (1+1) +3:12,3

DNF Елена Пидгрушная (0+2)