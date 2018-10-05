На "Заводе Кобзаренко" произошел взрыв: есть пострадавшие Происшествие произошло сегодня, 24 января, на одном из предприятий в Липовой Долине.

Сообщение о том, что в одном из помещений завода произошел взрыв газового баллона «пропан-бутан» емкостью 40 литров, и есть пострадавшие, поступило в дежурную часть полиции сегодня, в 15:16.

На место происшествия выехали руководство подразделения и следственно-оперативная группа. Было установлено, что в результате взрыва пострадали четверо работников предприятия. Все они получили ожоги лица, рук и дыхательных путей. Самый старший из них, 62-летний мужчина, сейчас находится в тяжелом состоянии, ведь на момент взрыва находился рядом с баллоном.

Полиция не исключает, что взрыв произошел в результате утечки газа из баллона.

Правоохранители и сейчас работают на месте происшествия. Выясняют все обстоятельства и причины, которые привели к травмированию людей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.