В краеведческий музей передали старинные британские монеты Новые экспонаты пополнили коллекцию Сумского областного краеведческого музея.

24 января заместитель Министра юстиции Украины Светлана Глущенко торжественно передала в фонды Сумского областного краеведческого музея уникальные монеты Британской империи XVIII-XIX вв., которые были конфискованы на Сумской таможне.

Директор областного краеведческого музея Владислав Терентьев отметил, что только за последние несколько лет сотрудничества с государственной исполнительной службой Главного территориального управления юстиции в Сумской области в фонды музея поступило около 830 экспонатов.