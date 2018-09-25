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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:59243

В краеведческий музей передали старинные британские монеты

Новые экспонаты пополнили коллекцию Сумского областного краеведческого музея.

24 января заместитель Министра юстиции Украины Светлана Глущенко торжественно передала в фонды Сумского областного краеведческого музея уникальные монеты Британской империи XVIII-XIX вв., которые были конфискованы на Сумской таможне.

Директор областного краеведческого музея Владислав Терентьев отметил, что только за последние несколько лет сотрудничества с государственной исполнительной службой Главного территориального управления юстиции в Сумской области в фонды музея поступило около 830 экспонатов.

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