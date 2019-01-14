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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:02220

Шановні сумчани! Обігрівайте житло безпечно!

Виникнення пожеж у приватних будинках є однією із найчастіших небезпек у зимовий період.

Адже для обігріву власних помешкань громадяни використовують електрообігрівачі або ж пічне опалення. Проте варто пам’ятати, що застосування несертифікованих, саморобних або ж пошкоджених виробів, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення може стати причиною пожежі. Такі дії призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найстрашніше — до травмування та загибелі людей.

З огляду на це та в зв’язку із зниженням температурних показників в цілому по території області рятувальники вкотре застерігають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, а саме:

- дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та пічного опалення;

- використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі;

- не паліть у ліжку;

- слідкуйте за станом та справністю електромережі;

- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;

- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

Шановні громадяни! Не залишайте дітей без нагляду, тримайте запальнички та сірники в недоступних для малечі місцях. Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню, повідомляє Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області.

Общество Спасатели

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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