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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56241

На Сумщине работают пункты обогрева

В связи со значительным снижением температурных показателей и с целью предупреждения случаев переохлаждения людей, оказание помощи малозащищенным слоям населения на территории области работают пункты обогрева.

С 27 декабря такие стационарные пункты обогрева оборудованы во всех районах области. Расположены они в медицинских учреждениях и учреждениях социальной сферы. Здесь люди смогут согреться, выпить горячего чая и подкрепиться.

Всего на территории Сумщины 910 пунктов обогрева, 644 из которых обеспечены горячим питанием и уже оказали помощь 109 гражданам.

С перечнем таких мест можно ознакомиться на сайте Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области по ссылке.

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