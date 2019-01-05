В Сумах водитель сдал коллегу «под мухой» копам

Отправившись в направлении вероятного движения автомобиля, на этой же улице, инспекторы остановили автомобиль Geely, который отвечал предоставленной информации.
За рулем находился 26-летний водитель, который действительно имел признаки алкогольного опьянения. Факта употребления алкоголя не отрицал и сам водитель. Он согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат оказался положительным - 1,88 промилле, что более чем 9 раз превышает допустимую норму.
Патрульные составили на водителя административный материал по ч. 1 ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и отстранили его от управления автомобилем.
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