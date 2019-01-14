Сумчанка наехала на припаркованное авто и поехала дальше Три административных материала составили патрульные на женщину, которая совершила, а затем покинула место ДТП.

В полицию позвонил гражданин, который сообщил, что на Курском проспекте водитель автомобиля ВАЗ-2107 сначала допустил наезд на его припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti, а потом, не останавливаясь, оставил место ДТП.

Мужчина предоставил приметы пропавшего автомобиля, по которым полицейские начали его поиски. Во время проведения розыскных мероприятий, стражи порядка установили и разыскали 29-летнюю женщину, которая находилась за рулем автомобиля. Свои действия она сообщила стрессовой реакцией на данное событие.

Инспекторы оформили ДТП и составили на гражданку административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Санкции данных статей предусматривают:

- ст. 124 КУоАП: штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;

- ст. 122-4 КУоАП: штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток;

- ст. 126 КУоАП: штраф в размере 425 гривен.