Сумчанка наехала на припаркованное авто и поехала дальше

В полицию позвонил гражданин, который сообщил, что на Курском проспекте водитель автомобиля ВАЗ-2107 сначала допустил наезд на его припаркованный автомобиль Chevrolet Lacetti, а потом, не останавливаясь, оставил место ДТП.
Мужчина предоставил приметы пропавшего автомобиля, по которым полицейские начали его поиски. Во время проведения розыскных мероприятий, стражи порядка установили и разыскали 29-летнюю женщину, которая находилась за рулем автомобиля. Свои действия она сообщила стрессовой реакцией на данное событие.
Инспекторы оформили ДТП и составили на гражданку административные материалы по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.
Санкции данных статей предусматривают:
- ст. 124 КУоАП: штраф в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года;
- ст. 122-4 КУоАП: штраф в размере 255 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток;
- ст. 126 КУоАП: штраф в размере 425 гривен.
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