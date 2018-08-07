Сумские патрульные обнаружили злостного неплательщика алиментов

Во время проверки документов по имеющимся полицейскими базам инспекторы установили, что 46-летний водитель временно ограничен в праве управления транспортными средствами в связи с неуплатой алиментов, а также он не имел страхового полиса.
Патрульные составили на водителя административные материалы по ч.3 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) КоАП, ч. 1 ст. 126 (управление без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) КоАП и изъяли водительское удостоверение.
Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.
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