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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:46120

Сумские патрульные обнаружили злостного неплательщика алиментов

На улице Роменской экипаж патрульных остановил автомобиль ЗАЗ, водитель которого двигался с технической неисправностью.

Во время проверки документов по имеющимся полицейскими базам инспекторы установили, что 46-летний водитель временно ограничен в праве управления транспортными средствами в связи с неуплатой алиментов, а также он не имел страхового полиса.

Патрульные составили на водителя административные материалы по ч.3 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) КоАП, ч. 1 ст. 126 (управление без полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств) КоАП и изъяли водительское удостоверение.

Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами, влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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