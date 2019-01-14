На Сумщине у грузовика отвалились колеса На дороге национального значения сумские патрульные помогли водителю, у авто которого отвалились колеса.

Ночью 24 января во время обеспечения безопасности дорожного движения на дорожной станции патрульной полиции в селе Климентово Ахтырского района, что на автодороге Н-12 «Сумы-Полтава», к инспекторам обратился гражданин, который сообщил, что возле Ахтырки посреди дороги стоит автомобиль, у которого отсутствуют задние левые колеса.

Чтобы проверить данную информацию на место отправился экипаж патрульных. Стражи порядка действительно обнаружили транспортное средство «ГАЗель». Водитель пояснил, что в один момент услышал стук и увидел, что у него отпали два колеса, которые были на одной оси. Однако это не все, ведь он не имел необходимых инструментов для проведения ремонта, и само расположение авто могло создать опасность на проезжей части.

Более часа инспекторы регулировали дорожное движение и вместе с неравнодушными водителями, которые остановились, оказывали помощь мужчине.

Отремонтировав машину, водитель выразил благодарность полицейским и гражданам. В свою очередь стражи порядка призвали его быть внимательным на дороге и по прибытию домой в очередной раз проверить техническое состояние своего транспортного средства.