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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумской мэрии ищут причастных к трагедии в лифте-убийце на Супруна

Продолжается досудебное следствие по факту гибели младенца в лифте. Устанавливаются другие лица, преступные действия или бездействие которых привели к трагедии.

Досудебное следствие по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшие гибель 2,5 месячного младенца, продолжается. Двум лицам, преступные действия или бездействие которых привели к таким трагическим последствиям, уже сообщено о подозрении. Это руководитель ООО «Горсумылифт» и мастер-электромонтер єтого же предприятия. В то же время устанавливаются другие лица, из-за ненадлежащего выполнения обязанностей которых погиб младенец и ежедневно подвергаются опасности жители г. Сумы. Поскольку 13 января 2019 года в доме по пр-ту М.Лушпы, 39/2 женщина спускалась на лифте на первый этаж, подъемник резко полетел вниз, а потом долгое время двери были заблокированы. Лишь чудом женщина не пострадала.

В рамках уголовного производства уже выполнен значительный объем работы. В частности проведено 14 обысков, во время которых изъята документация, имеющая значение для следствия.

Установлено, что в течение 2017-2018 годов выполнено около 200 капитальных ремонтов лифтов и систем диспетчеризации, на которые потрачено более 30 млн грн бюджетных средств. Лифт в первом подъезде дома по ул. Супруна, 32/1, в котором погиб младенец, с июня по декабрь 2017 года был отключен из-за капитального ремонта, на который потрачено 261 тыс. грн. После введения его в эксплуатацию уже с декабря 2018 года начали поступать жалобы на его работу, в частности жаловался дедушка погибшего младенца - Чернышев С.А. Несмотря на приведенные недостатки он получил ответ из департамента инфраструктуры Сумского горсовета, что лифт работает в «обычном режиме». В начале марта из-за ненадлежащей работу подъемника мужчина уже пошел на личный прием к директору департамента, где ему посоветовали «создать домовой комитет для контроля за работой обслуживающей организации». В конце месяца он снова обращался в департамент с письмом, в котором сообщил, что «лифт выходит из строя по три-четыре раза в сутки». На что получил ответ, что департаментом из-за непродолжительных остановок подъемника выдано предписание обслуживающему предприятию «по усилению контроля электромехаников для улучшения работы».

Сейчас устанавливается правомерность действий сотрудников департамента инфраструктуры, которые не реагировали на многочисленные обращения относительно ненадлежащего работы лифта в первом подъезде по ул. Супруна, 32/1. Проверяется деятельность экспертных учреждений, которые предоставляют разрешения на ввод в действие лифтов. Особое внимание уделяется возможному присвоению средств, выделенных на ремонт подъемников и систем диспетчеризации.

Действиям всех лиц, причастных к ненадлежащему исполнению своих обязанностей или присвоение средств, будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Лифты Смерть в лифте

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