Романтическая прогулка для сумчан закончилась в отделении полиции (видео) 21-летний парень и 20-летняя девушка обписали здание в центре Сум , чтобы рассказать о своей любви.

Происшествие случилось в ночь с 23 на 24 января. Патрулируя улицу Герасима Кондратьева, экипаж патрульных заметил двух подозрительных лиц, которые что-то писали на фасаде здания.

Увидев стражей порядка, неизвестные сразу же начали идти в обратном направлении. Полицейские догнали и остановили их. Ими оказались 21-летний парень и 20-летняя девушка.

Вернувшись на место, где патрульные сначала увидели молодежь, стражи порядка обнаружили на фасаде одного из зданий надпись краской. Граждане не отрицали, что именно они и нанесли надпись на стену, к тому же при себе юноша имел баллончик с краской.

Полицейские доставили их в Сумской отделен полиции для выяснения всех обстоятельств.