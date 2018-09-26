Романтическая прогулка для сумчан закончилась в отделении полиции (видео)

Происшествие случилось в ночь с 23 на 24 января. Патрулируя улицу Герасима Кондратьева, экипаж патрульных заметил двух подозрительных лиц, которые что-то писали на фасаде здания.
Увидев стражей порядка, неизвестные сразу же начали идти в обратном направлении. Полицейские догнали и остановили их. Ими оказались 21-летний парень и 20-летняя девушка.
Вернувшись на место, где патрульные сначала увидели молодежь, стражи порядка обнаружили на фасаде одного из зданий надпись краской. Граждане не отрицали, что именно они и нанесли надпись на стену, к тому же при себе юноша имел баллончик с краской.
Полицейские доставили их в Сумской отделен полиции для выяснения всех обстоятельств.
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