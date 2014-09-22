В Сумах 20 школьников будут получать по 350 грн от мэра

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко. Согласно документу, стипендии назначены 20 одаренным ученикам - победителям международных, всеукраинских олимпиад, турниров, конкурсов в размере 350 грн каждая.
Соответствующие выплаты будут осуществляться в течение первого полугодия текущего года.
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