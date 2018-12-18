В Тростянце ищут директора музейного центра Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта Тростянецкого горсовета объявил конкурс на замещение вакантной должности директора КО ТСГ «Музейно-выставочный центр «Тростянецкий».

Если вы - человек творческий, энергичный, профессиональный, с креативным мышлением и желанием работать над развитием историко-культурной среды Тростянецкой громады - приглашаем испытать свои силы в конкурсе на должность директора КО ТГС «Музейно-выставочный центр «Тростянецкий».

Квалификационные требования:

• высшее образование соответствующего профессионального направления;

• свободное владение государственным языком;

• коммуникативные навыки;

• способность по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять должностные обязанности руководителя учреждения.

Справки по адресу: г. Тростянец, ул. Мира, 2. тел.: 05458-5-44-34.