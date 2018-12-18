В Тростянце ищут директора музейного центра

Если вы - человек творческий, энергичный, профессиональный, с креативным мышлением и желанием работать над развитием историко-культурной среды Тростянецкой громады - приглашаем испытать свои силы в конкурсе на должность директора КО ТГС «Музейно-выставочный центр «Тростянецкий».
Квалификационные требования:
• высшее образование соответствующего профессионального направления;
• свободное владение государственным языком;
• коммуникативные навыки;
• способность по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять должностные обязанности руководителя учреждения.
Справки по адресу: г. Тростянец, ул. Мира, 2. тел.: 05458-5-44-34.
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